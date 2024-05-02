Сергей Ковалев рассказал, как относится к мемам с ним

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) объяснил, почему раньше часто грубо отвечал фанатам в соцсетях. Об этом Ковалев сказал в интервью «СЭ».

— Не могу обойти веселую тему — мемы про Сергея Ковалева. Где ты находишь столько времени — или находил раньше, чтобы отвечать чуть ли не каждому злодею на комментарии, на сообщения в директе?

— Не, сейчас точно никому не отвечаю уже. По крайней мере, грубо. Раньше я вообще не читал всякие комментарии. Было время, вообще даже не знал, что там можно что-то отвечать, ну, такой дилетант я в этих всех пабликах, социальных сетях. Сейчас я, конечно, понимаю, что можно в комментариях там отвечать. Меня даже в бан поставили в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. — Прим. «СЭ»). Почему у меня сейчас убавляются эти подписчики — потому что меня в бан поставили, так как я одному где-то жестко ответил.

Не знаю, кто это сидит [и пишет Ковалеву]. Либо люди физически сидят, либо это система, программа какая-то. Но я там так красиво ответил, что мне поставили сейчас красный флажочек, и мой аккаунт, по-моему, с сентября прошлого года не выходит как рекомендованный. И у меня была мысль — может, себе новый аккаунт завести? Но я не гоняюсь за подписчиками, чтобы у меня их миллионы были, я же их не знаю, я же не пытаюсь их монетизировать. Если бы мне каждый подписчик платил доллар за то, что он у меня в подписчиках — ну, к примеру, если бы была такая система, то, конечно, я бы гонялся за этим. Чем больше подписчиков, тем больше долларов. Я делюсь просто своим...

— Эмоциональным состоянием.

— Спрашивают: «А когда бой, а когда и с кем бой», я говорю: в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. - Прим. «СЭ») смотрите или еще где-то, раньше «Одноклассники» были, там смотрите. Там я всем делюсь. Я в Instagram*(соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ. — Прим. «СЭ») выставляю, допустим, с кем боксирую, что я сейчас делаю — тренировки, сторисы какие-то. Раньше эти сторисы... не знаю, меня это обламывало. А сейчас — наоборот. Вопросов меньше стало у людей, чем занимаюсь, с кем боксирую, когда тренировки. Я так транслирую, какой-то прикол на этом стал ловить сам. Но не всегда до этого руки дотягиваются. У меня супруга Наташка: «Давай видео снимем, то снимем», я говорю: «Блин, Наташ, мне так это прям неохота делать». Но иногда делаю, если время есть. Она, допустим, приглашает каких-то операторов и снимает, монтирует. Она на продюсера же обучилась у какого-то блогера серьезного.

— Ты специально придумываешь эти ругательства необычные? Где-то даже с матерком. Например, «Чилемба (нецензурное слово)».

— Гриш, у меня есть такая книжка — «Азбука», я вот так ее открываю и начинаю искать. (Смеется.) Что пришло в мою боксерскую голову — то и ответил. Я извиняюсь за какие-то острые, грубые слова. Мне как-то кто-то сказал: можно тебя вывезти из Челябинска, но Челябинск из тебя не вывезешь. Сейчас я уже, конечно, такого не делаю, я уже понимаю, что уже поплатился за определенные моменты с этим . Капец тоже: когда-то на DAZN показывали какой-то там бой — Канело, по-моему, с кем-то боксировал — и я поставил телефон, сделал прямой эфир и вот так вот транслировал для своих подписчиков. Ну, блин, я же не знал, что это незаконно! Капец, я даже подумать об этом не мог! И меня наказали, поругали прям очень — что так нельзя делать. Не, деньгами не наказали, но там такая неприятная история... не буду об этом. Да я уже про это все забыл, повторять я больше такого не хочу.

— Что бы ты сказал людям, которые делают про тебя мемы?

— Пусть побольше еще делают! (Смеется). Конечно, я сейчас по-другому на это все смотрю. Раньше где-то психовал, где-то нервничал. Обсуждают же только личность. Никто же не обсуждает какой-то фантик на улице, который валяется, на дороге, да? Значит, я впереди или выше них. В спину что-то говорят — значит, я впереди них. Я раньше на это внимание как-то обращал, психовал, меня это бесило, не нравилось, а сейчас понимаю: собаки лают, караван идет. На всех меня не хватит. Каждому внимание... Раньше был более молодой, более энергичный, а сейчас понимаю, что я делал ошибки определенные, зачем мне их повторять? Поэтому все ништяк, все идет так, как надо. Так что самое главное — свои цели преследовать и добиваться их.

Недавно слушал одну женщину, она сказала: если тебя что-то цепляет, значит, из тебя что-то торчит. Поэтому, чтобы ничего не цепляло, надо все эти шипы убрать, эти все шероховатости, и плыть по течению к своим целям, нигде не цепляться и не спотыкаться. Но опять же — вот эти бы мне мозги и вот этот опыт лет 10 назад, то была бы, конечно, совсем другая история.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.