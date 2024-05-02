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Сегодня, 12:30

Сергей Ковалев: «Гена Головкин мне на спарринге в печеночку как дал! Подумал, что задохнусь»

Ковалев рассказал о тренировках с Головкиным
Давид Хачатрян
Сергей Ковалев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) в интервью «СЭ» рассказал, как тренировался с бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (42-2).

— Ты был с Геной Головкиным в одной команде?

— Я не был с Геной в команде в одной, у Гены своя команда. Мы жили в одном доме, тренировались в одном зале в одно и то же время. Вот Гена — это вообще машина. Как он уже сказал: «Машины ломаются, а я — нет». Вот он реально просто пахарь, он очень физически сильный, он грамотный парень, у него есть определенный талант — он сейчас занимает должность главы национального Олимпийского комитета Казахстана. Он туда тоже не просто так попал.

— Спарринговал с ним?

— Конечно, на протяжении полутора лет, пока я жил в Биг-Бэар, мы спарринговали с ним. Это понедельник, среда, пятница. В течение полутора лет — после того, как я Эгису сказал, что у меня бокс был на вот таком уровне, когда я приехал в Америку, а сейчас он у меня вот таком, что нужно что-то менять. Я не мог эти салаты есть, которые Дон Тернер приготавливал. Они неделю стоят, он нас салатами неделю кормит, они уже склизкие, есть невозможно.

— Салат с тунцом?

— Да, всякие салаты с тунцом были, просто капуста нарезана, знаешь, листья салата, вот это все. И дело в том, что он тазик такой сделает, а нас трое-четверо-пятеро человек. Вот дня три-четыре этот салат нам дает, просто уже он несвежий, как его есть? Допустим, в шесть часов вечера на клюшку закрывает кухню, и ты все, ничего не можешь взять. Так мы потом уже умудрились... ну, хочется какую-то сладость — конфетку, шоколадку. В магазин приедешь на велосипеде, возьмешь шоколадку, домой возвращаешься, он тебя ругает. Мы думали: откуда он знает? А потом поняли, что ему звонит продавщица и сдает, что мы взяли. И мы решили взять мороженое. Взяли мороженое — оп, звонка нет. Он нормально. О, мороженое прокатывает! А я люблю мороженое.

— Давай про Головкина, ты начал рассказывать.

— С Геной стояли, да. Он же Овен по зодиаку, и я Овен. И мы как два барана всегда сталкивались. И был такой момент, я с Челябинска только приехал, естественно, в Челябинске тренироваться невозможно. И тогда с Геной в пару встали, моя первая тренировка в парах после месячного отсутствия. И в третьем, что ли, раунде мне Гена в печеночку как дал! Ну, слева снизу. Но попал не в печень, а в дыхалку. И у меня такой долгий выдох: ы-ы-ы-ы-ы. Спазмирующий такой выдох: ы-ы-ы-ы-ы. И не могу никак остановиться вдохнуть, у меня выдох идет-идет... Он мне на выдохе попал в солнышко. Думаю, сейчас задохнусь. И вот такими короткими начал дышать. Подумал: ни фига ты! Вот такой момент был, да. Дрались кто как может. Как он может, как я могу. Ни он, ни я друг другу не уступали. Дрались, да.

Всегда равнялись на него, на его нормативы. Как он подтягивался, сколько раз, я уж не помню, но, допустим, 25-30 раз, и все пытались хотя бы повторить. Но что он был лидером в этом лагере — да. Скажем так, на определенном счету у Айбела был. Ну такой всегда: Гена, Гена, все для Гены. У Гены лучшая комната, все для Гены, потом для нас. Не, нас это никак не ущемляло, просто мы понимали, что он на самом деле из нас... На кого мы готовы равняться. Там позанимавшись даже полгода, я вернулся на свой уровень бокса, даже еще и вырос, я выходил рубить этих соперников. Моя позиция начала улучшаться, и я вообще с ними проблем никаких не знал, так что я очень благодарен тому времени, я почерпнул для себя очень много нового.

— Я помню, ты еще спарринговал с Гильермо Джонсом в Биг-Бэар. Где-то были в интернете спарринги.

— Нет, это было во Флориде уже, когда я у Джона был. Ну, такой большой Биг Мак. И на тот момент он еще явно был не в форме. Просто жирный такой весь, явно он тогда не 91 весил, за сотню такой, такой Биг Маг вообще был.

Головкин в феврале возглавил Олимпийский комитет Казахстана. В последнем бою он проиграл Саулю Альваресу (60-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 116-112). Бой состоялся 17 сентября 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Сергей Ковалев. «Нахожусь в яме — как когда только начинал. Жизнь так нагнула, что и акции поскидывал, и крипту». Сергей Ковалев возвращается — голодный, как в молодости

Геннадий Головкин
Сергей Ковалев
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