«Ребята проследили»: Сергей Ковалев рассказал, как в Америке у него угнали машину

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) подробно рассказал «СЭ», как у него угнали машину, в том числе «Гелендваген».

— Сергей, у тебя в Америке угнали две машины.

— Без совести! Как вот у меня можно было машину украсть?! Я своими кровными ее заработал, я ее не своровал. Капец, мне так жалко, конечно. В ноябре, по-моему, прошлого года утащили «Гелендваген», причем проследили нас с бара. Я там с товарищем встретился, он с женой своей, я со своей женой. Там по пиву, и я за рулем, я не пил, ну я вообще, кстати, от алкоголя отказался — все, хватит, я свою бочку выпил. Как говорится, всему есть свой конец. С бара мы выехали. Я говорю: «Ребята, я поехал домой, вы посидите, я сейчас детей спать уложу». У нас была помощница, няня за детьми присматривала, пока мы уезжали. «Сейчас няню отпущу. Поеду, убаюкаю». Время было 09.40 вечера, а мне детей надо до десяти часов спать уложить. «Ну давай, поехали, мы тоже поедем».

Мы снимаемся с этого бара, и девчонки: «Высади нас вот здесь, в магазине, там мы продуктов каких-то докупим». Их высаживаю, едем домой с товарищем. Дома припарковываюсь, говорю: «Макс, я сейчас наверх, детей уложу и спущусь». «Баю-баюшки-баю» — и с ними уснул. Потом часа, наверное, два проходит, я просыпаюсь, спускаюсь такой: «Макс, а ты что это? Сидишь?» Он: «Да я телек смотрю». Ну, окей.

Я говорю: «Поехали за девчонками, что-то девчонок нет». По телефону звоню, они: «А мы здесь, на беседке около магазина, там есть беседка, мы тут сидим, приедешь, нас заберешь». Я говорю: «Ну давай, сейчас приеду». Выхожу — машины нету. Я такой: че-то не понял?! «Макс, а где тачки?» Он говорит: «Как где? Там стоят». Я говорю: «Как там стоят? Нет там ничего». И все, я говорю: «Ты что, даже не слышал ничего?» «Вообще, прикинь, вообще ничего не слышно было».

Вот как вообще? Я вот в шоке. Я недооценил, получается, вот эту уличную жизнь в районе, спальный район считается тихий, где дедушки, бабушки живут, уже состоявшиеся люди. В принципе, криминалом как таковым не пахнет: нет там зарешеченных окон, все спокойно, люди богатые, машины тут ездят. Я всегда машину паркую на улице, без проблем, потому что в гараже у меня зал тренировочный. Видимо, ездят ребята и отрабатывают, вычисляют. А как это все было-то? Почему я понял, что нас проследили? Я высадил девчонок, когда домой поехали. Я говорю: «Потом вас заберу». И тут получается, что высадить-то я их высадил...

— Видимо, ты заметил, что кто-то за вами ехал или там какой-то человек был рядом.

— Да, ребята реально проследили, потому что машина уехала, получается, через 20 минут после того, как мы приехали домой. На аппликации, которая в телефон загружена, показано, где машина находится, сколько бензина в ней, на сколько километров, закрыта она, не закрыта. Судя по всему, они в баре сидели, за нами пасли, проводили меня до дома. И когда я зашел домой, там они подождали минут 20, после чего залезли. Не знаю, как они открыли, как уехала машина, потому что через три мили от дома был потерянный GPS-контакт с машиной, GPS заглушили. И я еще такой, как наивный мальчик, думаю: блин, вон там она стоит. На другую машину сажусь, приезжаю туда, а там просто вообще ничего. Ну, там гаражи какие-то, какой-то магазин закрытый, вообще такой бредовый район. Я такой: ну на фиг, понятно.

— А страховку ты получил за нее?

— Страховку получил. Но там дело в чем... чтобы поменьше страховой взнос платить... там получалось за нее где-то 2500 долларов за полгода. И я им сказал: «Слушайте, а можно укажу, что машина стоит не 280 тысяч, а 150?» «Конечно, можно, но если вдруг страховой случай случится, то мы больше 150 не выплатим». Я думаю: «Что случится? Машины-то тут явно не угоняют». Я же спортсмен, боксом занимаюсь, мне эти уличные дела вообще неинтересны. Вот и получается так, что страховочный случай случился, они мне 150, закрыли мой кредит, который я банку еще должен, и там что-то осталось, тысяч 50. Они у меня за два-три дня разошлись на расходы, туда-сюда. Я говорю, Америка вообще разгружает конкретно! Туда заплати, сюда заплати — биллы всякие. Кого зовут Билл, я б его убил (смеется). Билл — это платеж, и вот эти биллы — они так душат. Надо понимать, как деньгами распоряжаться.

Поэтому в Америке и существуют вот эти всякие инвестиционные фонды, всякие стоки. Стоки — это как акции. У меня были и акции в свое время. По 10 тысяч раз в месяц вкидывал за определенный приход какой-то. Приходят на 10-20 тысяч какие-то акции, «Кока-Кола» всякие были, «Тесла» — не «Тесла».

Просто жизнь так нагнула, что и акции поскидывал, и крипту поскидывал — все, что было. Сейчас вот боксируешь чисто для того, чтобы на плаву держаться. Так что надо финансовое образование. То есть куда инвестировать, как приумножать финансы. Никогда не думайте, ребят, что деньги еще заработаем. Да блин, она, эта волна, кончается рано или поздно, ничего не бывает вечного. Всему есть начало, всему есть конец. Так же эти мои невзгоды, проблемы, они тоже не могут быть вечными, всему есть конец, поэтому сейчас перетерпим. Но уже с большим опытом и с другими мыслями, с другой энергией будем двигаться вперед. Как мой друг Роберт говорит: самое красивое движение — это движение вперед.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.