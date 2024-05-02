Сергей Ковалев: «Команда Канело умеет делать закулисные дела»

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) в интервью «СЭ» рассказал подробности организации поединка с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

— Меня хейтили и до сих пор, бывает, хейтят: взял и продался Канело, — продолжает Ковалев. — Что значит продался?! Это вообще не в моей крови, не в моем понятии, я после боя с Ярдом отбоксировал [с Канело], тоже тяжелый бой [с Ярдом] получился. Там длинная история: сначала бой [с Ярдом] на июнь назначили, я уже прилетел в Москву, остаются три недели [до боя], звонит мне организатор этого всего шоу — боя с Ярдом... хотя, когда бой с Ярдом уже назначился, ко мне в Лос-Анджелес прилетела Кэти Дува и говорит: «Сергей, есть контракт на бой с Канело, отказывайся от боя с Ярдом». Я: «Кать, ты че, с ума сошла, там уже билеты продаются, там арена зарезервирована, месяц остался до боя. А вы мне тут говорите». Куском пожирнее поманили, и я должен переметнуться? Я говорю: «Я как потом людям в глаза буду смотреть? Меня там родители ждут, меня там друзья ждут, ждут моего боя, билеты уже продаются».

Я говорю: «Нет. Вот я выиграю бой с Ярдом, буду боксировать с Канело». Она говорит: «Ты делаешь большую ошибку». А сейчас я понимаю, что, может, она была права. Но это было не в моих понятиях — взять и вот так переметнуться. Как говорится, куском пожирнее поманили, а я взял и перебежал. Давайте тут уже доделаю. Я готовился на июнь месяц, а потом за три недели до боя [бой перенесли на конец августа]. Его там не объявляли... Ну, там мутная такая история, не для общества. И его перенесли на август.

И вот она ко мне прилетела за месяц до того, как мне улетать в Россию: «Не надо, не иди на бой». Типа давай, отказываемся, вот — боксируем с Канело. Я говорю: «Ну нет, Катя, так не пойдет». Как так отказываемся? Тут [в России], говорю, все ждут уже. Бой с июня на август перенесли. Я тогда там готовился уже за три недели, когда бой отменили, я обратно вернулся. Вот это шатание, весосгонки, по 13 килограмм я тогда сгонял. Для меня 19-й год был самым тяжелым изо всех моих годов в полутяжелом весе. Говорю: «Вот выиграю и тогда буду боксировать без проблем» Она: ну, блин, ты делаешь большую ошибку, вот контракт, туда-сюда. А я: «Нет, я так не могу».

И когда бой выиграл [у Яирда], она пришла ко мне в раздевалку. Такая радостная. Поздравляю, говорит, вот контракт на бой. Бой через два месяца — с Канело. Я говорю: вы что, прикалываетесь, какой два месяца? «Дайте мне хоть месяц отдохнуть и два месяца на подготовку». Она говорит: «Ну я ничего не могу поделать». Они типа заказывают, у кого типа деньги, тот и банкует. Они дают дату, хочешь — боксируешь, хочешь — не боксируешь. Либо они идут к другому с этим предложением. Блин, что делать? Ну, конечно, буду боксировать. Я никогда заднюю не давал. Получается, я после боя отдохнул неделю. Эта неделя — с перелетом из Челябинска в Лос-Анджелес. Я два дня побыл дома, потом с семьей, собрал вещи и поехал в Окснард — на подготовку к этому, Канело. Я тренируюсь и чувствую, что у меня ну просто вообще — прям энергии нет. Я тренируюсь чисто, чтобы вес поддерживать — у меня за эту неделю — бэм! — и опять плюс 10 прилипло (Улыбается.).

Потом на взвешивании... Они [команда Канело] закулисные свои дела-то умеют делать — да еще как! У меня дома весы напольные есть. Я последние три года всегда их с собой возил. Я взвесился — и у меня показало 100 грамм запаса. На эти официальные весы прихожу — у меня 150 лишних. Я такой: «Да ладно?! Вот начинают исполнять!» А я на ночь перед взвешиванием всегда... капельки такие есть у меня определенные, слабительное. Я тут — раз: рейтинг волнение, пульс, давление. Такой: «Сейчас приду, в туалет захотел». Вышел, буквально через 5 минут возвращаюсь, они такие: «Что, все?» Я говорю: «Ну да». «Но у тебя одна попытка. Имей в виду, что если перевес, то ты потеряешь этот пояс на весах». Я говорю: «Да-да, я понимаю». А я понимаю, что если даже у меня есть лишнее, я не смогу тренироваться, потому что у меня просто нет энергии. Я просто есть хочу, у меня такая вообще апатия... Я, на весы встаю, и у меня — раз — ровно! Я такой: «Фу, ништяк». Они репу чешут: «Как так?!» Это была их первая осечка. Они на всем пытались меня поймать, в контракте в такие рамки загнали...

Потом в раздевалке... мы же не первый день в боксе, знаем же, когда разминаться, когда одеваться, когда ты первый [выходишь на бой]. Все, уже оделись, начинаем выходить из раздевалки, нам уже тейпы подписали, перчатки подписали, и тут залетает телевизионщица с тетрадкой, с наушником: «Вы куда?! Погодите! Еще рано! Еще три пары UFC. Лайв на DAZN будет». Какой DAZN, какой UFC, ты че говоришь вообще?! И мы час двадцать просто в потолок... Просто все, что во мне было, последнее — последнее, что было! — я просто сжег в этой раздевалке, гонял вот эти час с лишним.

— Думаешь, Канело знал об этой паузе?

— Фиг знает. Даже если и не знал, он не был в той ситуации, в которой находился я. Он не боксировал два месяца назад, он не гонял по 13 килограмм. Он, наоборот, кабанчик наел еще себе! Он комфортно себя чувствовал. Тем более он понимал, что выходит на бой, который делается для него, что под него шоу это делается. Естественно, в такой ситуации ты с другой энергией идешь, с другими переживаниями и так далее.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.