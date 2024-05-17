Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:15

Сергей Ковалев — Робин Сафар: дата и во сколько начнется бой

Ковалев проведет поединок против Робина Сафара 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Ковалев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Россиянин Сергей Ковалев проведет поединок против непобежденного шведского боксера Робина Сафара в субботу, 18 мая. Боксерский вечер Ring of Fire состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира — в 18.00 по московскому времени. Поединок Ковалев — Сафар ожидается после 21.30 мск.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. В России легальной видеотрансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси — на стриминговой платформе TNT Sports.

Рекорд в профессиональной карьере 41-летнего россиянина — 35-4-1.

31-летний швед имеет рекорд 16-0-0.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Робин Сафар
Сергей Ковалев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дрозд: «Несправедливо будет критиковать Бивола, если он не победит Зинада нокаутом»