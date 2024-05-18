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Сергей Ковалев — Робин Сафар: во сколько смотреть трансляцию боя в России

Сергей Ковалев проведет поединок против Робина Сафара 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Ковалев.
Фото USA Today Sports
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В субботу, 18 мая, состоится поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и шведом Робином Сафаром. Бой пройдет в рамках боксерского вечера Ring of Fire на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир стартует в 19.00 по московскому времени. Бой Ковалева и Сафара запланирован после 21.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. На территории России официальной видеотрансляции не будет. В прямом эфире смотреть поединок можно на платформах ESPN+ и DAZN. Также бой будет доступен в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

41-летний российский боксер вернется в ринг после двухлетнего перерыва. В последнем своем бою он одержал победу над Тервелом Пулевым. До поединка с болгарином Ковалев почти в три года не выходил в ринг из-за пандемии и положительного допинг-теста.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Сергей Ковалев
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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