Сергей Ковалев: «Усик оскорбил Россию? Я этого не слышал»

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) заявил, что не поддерживает связь с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0). Об этом Ковалев сказал в интервью «СЭ».

— Усик в начале 2023-м очень жестко высказался в адрес России и россиян — обозвал, оскорбил. Вы с ним общались, у вас с ним общий менеджер...

— Во-первых, я этого не слышал. Во-вторых, я с ним давно-давно не виделся и не общался — наверное, года два уже. Я даже не знаю, где он сейчас базируется, где живет, у меня нет с ним общения никакого. Поэтому ничего не могу тут прокомментировать в этом плане... Я, если честно, в интернете не сижу. Сейчас начал книжки читать — хоть немножко уму-разуму набираться, чего мне в свое время не хватало. Поэтому в интернете особо не лазаю. Даже бои бокса-то не смотрю — смотрю только тех, кого знаю. И то, если я в дороге, если нет возможности сесть комфортно и посмотреть в окружении других боксеров, спортсменов — посмотрю, значит, потом в записи, и то если получится. В основном мне или короткие ролики скидывают, или результат. А когда ты знаешь результат — смотреть уже не так интересно. Такие пироги.

— В 2022-м в СМИ появилось фото, где вы с Усиком. Как возникла эта фотография?

— 2022 год — это два года назад... Я, наверное, в последний раз его примерно тогда и видел. Это было, по-моему, в Нью-Йорке. Какой-то боксерский вечер, и там была возможность зайти чай-кофе налить, доступ к всяким напиткам, пироженкам. Куча всякого народа. Я тогда, по-моему, с сыном даже, с Саней, был. И я помню, Усик Саня у него спрашивал что-то, в какие-то машинки они игрались. Наверное, оттуда та фотография, потому что после этого раза уже не получалось его где-то увидеть.

— Вы, кстати, спарринговали, у вас лагери пересекались, помогали друг другу?

— У нас лагери не пересекались, но мы с Саней не то чтобы спарринговались, там не было такого конкретного спарринга, но в парах стояли. Буквально раунда два-три стояли в парах. Но такого, чтобы спарринг... Потому что спарринг — он подразумевает вольный бой, где ты дерешься, готовишься с оторванной головой, выключая все мысли. Чисто дерешься, вольный бой — будто репетиция перед боем.

В парах стояли то ли три раунда, то ли четыре. Это, по-моему, когда я к Уорду готовился, к первому бою — в Окснарде. Тогда приехала команда Папаченко. С Саней приехали Вася Ломаченко, Анатолий Петрович [Ломаченко], еще пара ребят. У нас на втором этаже был ринг, и мы с ним встали в пару. Он левша, высокий, а я тогда на сушке с гор спустился, у меня энергии не было, и я с ним тык-тык-тык, и там что ни кинешь, чувствую: не мое. Говорю: слушай, тут по всем параметрам я просто... Во-первых, состояние мое такое — прям в упадке. Еще он левша, высокий. Вообще не мое кино. И что-то раунда три постояли — «Не, Саня, хорош. Такой бокс мне не нужен». (смеется). В него не попадешь, короче. На тот момент я был в таком состоянии, что мне было не до спарринга с ним. Подвернулась возможность, я ей воспользовался, хоть попробовал. Поэтому у Сани сейчас очень большие шансы против Фьюри. Это, на самом деле, такой большой-большой шанс у него и сделать историю, четыре пояса, это абсолютка. И в полутяжелом весе 1 июня тоже будет очень такое интересное сражение наших земляков.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.