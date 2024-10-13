Кузьмин: «Опыт Бетербиева взял вверх над Биволом»

Российский боксер Сергей Кузьмин прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом в бою за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

«Очень жаль, что Дмитрий проиграл. В боксе всегда есть победитель и побежденный. В этом поединке опыт взял вверх. Поздравляем с победой Артура Бетербиева и его команду. Дмитрию восстановления и возвращение еще более сильным боксером», — приводит слова Кузьмина MMA.Metaratings.ru.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.