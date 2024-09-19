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Сегодня, 07:24

Кузьмин: «Если мы говорим о величии, должны справляться с такими соперниками, как Севейдж»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный чемпион России по боксу Сергей Кузьмин уверен в своей победе над американцем Деандре Севейджем в поединке по правилам кулачного спорта.

«Предложение поступило полтора месяца назад. Готовился к обычному поединку. Рассмотрев предложение, мы приняли решение выступить. Времени нет для раскачки и ждать удобных боев. Поэтому кулачка, стряхнем ржавчину. Учитывая формат «пять по две», месяца хватит, хотя тренироваться я начал в начале июня и нахожусь в отличной форме.

Если мы говорим о величии и большом месте на вершине айсберга, мы должны справляться с такими соперниками, как Деандре Севейдж. В пятницу я буду стараться контролировать весь поединок, минимизировать ущерб и нанести максимум ущерба сам», – цитирует MMA.Metaratings.ru Кузьмина.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ДеАндре Севейдж

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