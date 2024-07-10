Шакур Стивенсон хочет сотрудничать с Флойдом Мейвезером и Эдди Хирном

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) сообщил, что рассматривает два варианта продолжения карьеры: либо под началом экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) и его промоутерской компании Mayweather Promotions, либо сотрудничая с Эдди Хирном и его Matchroom.

«У меня нет ничего, кроме уважения и любви к Флойду, — сказал Стивенсон. — Он много разговаривал со мной и помогал мне. Я считаю, что Эдди Хирн — один из лучших промоутеров. Top Rank сотрудничает с ESPN. Но с точки зрения продвижения Эдди Хирн действительно лучший», — приводит слова Стивенсона инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Стивенсон стал свободным агентом после боя с немецким боксером армянского происхождения Артемом Арутюняном (12-2). До этого интересы Стивенсона представлял Top Rank Боба Арума. Стивенсон победил Арутюняна единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.