Шакур Стивенсон назвал топ-5 лучших боксеров всех времен

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) на вопрос «Назови топ-5 лучших боксеров всех времен» после поединка чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Джарона Энниса (32-0, 28 KO) и Давида Аванесяна (30-5, 18) назвал свой список лучших боксеров.

«Топ-5 лучших боксеров всех времен? Флойд [Мейвезер], Андре Уорд, Теренс Кроуфорд, Канело Альварес и Шугар Рэй Робинсон», — сказал Стивенсон FightHype.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.