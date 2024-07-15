Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:40

Шакур Стивенсон назвал топ-5 лучших боксеров всех времен

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) на вопрос «Назови топ-5 лучших боксеров всех времен» после поединка чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Джарона Энниса (32-0, 28 KO) и Давида Аванесяна (30-5, 18) назвал свой список лучших боксеров.

«Топ-5 лучших боксеров всех времен? Флойд [Мейвезер], Андре Уорд, Теренс Кроуфорд, Канело Альварес и Шугар Рэй Робинсон», — сказал Стивенсон FightHype.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Бокс
Шакур Стивенсон
Обсудить
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ольмо головой выбил мяч из пустых ворот в финале Евро-2024
Месси получил травму в финале Кубка Америки с Колумбией и ушел с поля в слезах
Экономист рассказал о последствиях для ЕС распродажи европейских ценных бумаг
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер признался в нетрадиционной ориентации
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Теренс Кроуфорд: «Бой с Альваресом соберет аншлаг»

Оскар Де Ла Хойя объяснил, почему Дэвис побьет Ломаченко