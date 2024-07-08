Шакур Стивенсон отказался продлевать контракт с Top Rank

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) больше не является бойцом промоутерской компании Top Rank, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппингер в соцсети X.

«Стивенсон отказался продлевать контракт с Top Rank на пять боев, которые гарантировали бы ему три миллиона долларов за каждый поединок. После того как Стивенсон одержал очередную победу решением судей, он стал свободным агентом», — написал инсайдер.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.