Шакур Стивенсон подерется с Джо Кординой 12 октября в Эр-Рияде

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) проведет поединок против экс-чемпиона по версии IBF в полулегком весе Джо Кординой (17-1) 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Этот бой станет со-главным на вечере бокса. Главным событием вечера станет поединок между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Кордина потерпел единственное поражение в карьере в бою против Энтони Какаче (22-1), проиграв техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.