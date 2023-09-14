Шакур Стивенсон подерется с Эдвином Де Лос Сантосом за вакантный титул WBC

У экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Шакура Стивенсона (20-0) наконец-то появился соперник.

26-летний боксер проведет бой против Эдвина Де Лос Сантоса (26-1) за вакантный титул WBC в легком весе 16 ноября в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппингер в соцсети X.

Стивенсон долгое время не мог найти соперника, так как сразу три бойца отказались с ним драться, в числе которых экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3), Айзек Круз (25-2) и Фрэнк Мартин (18-0).

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре 2022-го не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).