Шакур Стивенсон подерется с Фрэнком Мартином за вакантный титул в легком весе

Промоутерские компании Top Rank и TBG Promotions пришли к финансовому соглашению по поводу боя за титул чемпиона в легком весе по версии WBC между экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном (20-0) и Фрэнком Мартином (18-0), сообщает BoxingScene.

Ранее Боб Арум сообщил, что следующий бой Стивенсона предварительно запланирован на 16 ноября в Лас-Вегасе, США. Известно, что Ломаченко и Айзек Круз отказались драться за титул против Стивенсона.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе, после того как в сентябре 2022-го не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).