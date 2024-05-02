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Сегодня, 12:40

Шакур Стивенсон призвал навсегда отстранить Райана Гарсию

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0) отреагировал на новость о том, что бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) сдал положительный тест на допинг.

«Любой, кто выступает на ринге и читерит, — мертв. Любой, кто делает это, — (нецензурное слово). Не знаю, правда ли это, но если это так, то уберите этого парня из бокса», — написал Стивенсон в соцсети X.

В крови Гарсии был найден остарин, он входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Спортсменам запрещено использовать его в соревновательных видах спорта, поскольку он может улучшить результаты и дать несправедливое преимущество. Поэтому его использование в спорте считается незаконным и может повлечь за собой наказание, включая дисквалификацию, отстранение от соревнований и лишение медалей или призов.

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