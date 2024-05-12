Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0) уверен, что промоутеры не позволят чемпиону мира по версии IBF в легком весе Василию Ломаченко (18-3) выйти с ним на ринг.

«Лома ничего не сделает мне, я обещаю. Вот почему они никогда не позволят мне ударить по нему. То же самое было, когда они спасли [Мэнни] Пакьяо от «Бада» [Теренса Кроуфорда]», — написал Стивенсон в соцсетях.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.