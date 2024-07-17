Шакур Стивенсон: «Бой с Ломаченко был бы самым простым в моей жизни»

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Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) уверен, что легко победит чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3).
«Это был бы самый простой бой в моей жизни. Я бы легко победил. Это как отнять конфету у ребенка. Он понимает это, поэтому и выбрал в соперники Камбососа. Но он один из величайших бойцов, и я должен выразить ему свое уважение», — написал американец в соцсети X.
Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.
Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.