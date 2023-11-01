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Сегодня, 11:08

Шакур Стивенсон: «Я готов побить парней из MMA и показать им, что такое реальный уровень»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) заявил, что бойцам MMA после боя чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0) и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) не стоит думать, что они смогут составить на ринге конкуренцию топовым боксерам.

«Если они считают [что могут бросить вызов лучшим боксерам], то пусть попробуют, — сказал Стивенсон в интервью TMZ Sports. — Я думаю, что есть парни из ММА, которые хотят выйти на ринг с кем-то вроде меня, и я был бы рад возможности побить парня из ММА и показать, что такое реальный уровень.

Тайсон Фьюри в тот вечер был сам не свой, а им [парням из ММА] нужно расслабиться и оставаться в своей среде. Шон О’Мэлли хочет боксировать? Передайте ему, что мы можем подраться. Я готов провести с ним бой. Я выбью из него все дерьмо».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
Шакур Стивенсон
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