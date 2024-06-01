Шлеменко объяснил, почему Усик во время боя с Фьюри говорил с угловыми на русском языке

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, почему боксер Александр Усик во время боя с Тайсоном Фьюри говорил с угловыми на русском языке.

«Усик на русском разговаривал всю жизнь. Ему тяжело переучиться. Он думает на русском. Когда он говорит на украинском, ему нужно задуматься. Когда мне нужно сказать что-то по-английски, я тоже задумываюсь. Он, конечно, по-украински говорит лучше, чем я по-английски», — сказал Шлеменко MMA.Metaratings.ru.