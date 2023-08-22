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Сегодня, 10:25

Иван Штырков: «Драться со Шлеменко по ММА я не стану ни за какие деньги»

Давид Хачатрян
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Российский боец Иван Штырков (22-2) отметил, что не планирует выходить на ринг против Александра Шлеменко (63-15).

«Драться с Александром по ММА я не стану ни за какие деньги. Я это сказал, это мое слово. Но вы же сами понимаете, что Александр — это чисто спортивная история. Здесь совсем другие весовые категории. Я скажу так: если у Александра Шлеменко возникнет огромное желание со мной выйти в боксерский ринг и подраться по боксу или по кикбоксингу, я ему дам согласие на это, если вдруг будет какое-то хорошее предложение ему в качестве меня, но если это будет предложение мне — я откажусь. Право выбора за ним», — сказал Штырков на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Штырков подерется с Константином Ерохиным (10-4) по правилам бокса 26 августа на турнире Hardcore Boxing в Москве.

Шлеменко в прошлом бою победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру (25-15) удушающим приемом в первом раунде. Бой состоялся 21 июля на турнире SFC в Омске.
Иван Штырков
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