Иван Штырков: «Драться со Шлеменко по ММА я не стану ни за какие деньги»

Российский боец Иван Штырков (22-2) отметил, что не планирует выходить на ринг против Александра Шлеменко (63-15).

«Драться с Александром по ММА я не стану ни за какие деньги. Я это сказал, это мое слово. Но вы же сами понимаете, что Александр — это чисто спортивная история. Здесь совсем другие весовые категории. Я скажу так: если у Александра Шлеменко возникнет огромное желание со мной выйти в боксерский ринг и подраться по боксу или по кикбоксингу, я ему дам согласие на это, если вдруг будет какое-то хорошее предложение ему в качестве меня, но если это будет предложение мне — я откажусь. Право выбора за ним», — сказал Штырков на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Штырков подерется с Константином Ерохиным (10-4) по правилам бокса 26 августа на турнире Hardcore Boxing в Москве.