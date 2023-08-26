Штырков: «Инициатором боксерского боя с Ерохиным был не я»

Российский боец ММА Иван Штырков рассказал, кто предложил ему провести бой с Константином Ерохиным по правилам бокса.

«Инициатором был не я, а руководство Hardcore FC. Позвонил Анатолий Сульянов, предложил сразиться с Константином. Не смог отказаться. На турнирах Hardcore FC заявляют схватки по самым разным видам: по смешанным единоборствам, кикбоксингу, голым кулакам. Видимо, нашу дуэль им было интереснее всего увидеть на боксерском ринге. Лично я не задавал вопросов на этот счет», — цитирует RT Штыркова.

В своем последнем поединке Штырков победил Петра Романкевича (6-2) в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.