Сидельников: «После нокдауна Исмаилов в бою с Минеевым поплыл»

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников прокомментировал итоги боя Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

— Я изначально и говорил, что будет хорошее доминирование со стороны Володи. Бой это и показал. Давайте рассуждать честно, Магомед во втором и третьем раунде был опасен. Он шел вперед, у него было больше точных ударов, которые Володя пропускал. Дальше сказался нокдаун в четвертом раунде, после чего Магомед поплыл. Как изначально и планировалось, бой получился украшением турнира и оказался довольно интересным. Честно признаюсь, что мне он понравился.

Он показал уровень хорошего бокса Владимира и характер Магомеда. Он настоящий хищник, мужчина. От ударов, которые он пропускал, многие уже падали, а он продолжал хоть как-то отвечать и стоял на ногах. Это достойно уважения, — сказал Сидельников Vprognoze.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.