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Сегодня, 19:05

Сигал назвал бой Бетербиева и Бивола демонстрацией силы российского спорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что бой между чемпионами мира по боксу Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом показывает силу российского спорта.

«Я слышал про этот бой, — цитирует Сигала ТАСС. — Этот поединок между двумя россиянами на таком уровне показывает силу российского спорта. Весь мир будет наблюдать за таким противостоянием. Не возьмусь сказать, кто в этом бою фаворит».

Бой Бетербиев — Бивол за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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