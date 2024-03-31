Сироткин: «Цзю — парень с яйцами, еще возьмет свое»

Российский боксер Андрей Сироткин прокомментировал поражение австралийца Тима Цзю американцу Себастьяну Фундоре.

«Победа Фундоры — не сюрприз. Понимал, что как минимум Цзю не будет легко. У Себастьяна хорошая антропометрия и сам он хорош. Тим — большая умничка. Получить такое рассечение во втором раунде и провести конкурентный бой... Парень с яйцами. Не оступится, еще свое возьмет. У меня было похожее рассечение в поединке с Дилмуродом Сатыбалдиевым, но мне повезло, что шла последняя минута 12-го раунда. Кровь плескала. Глаза заливало. Невозможно боксировать. Не знаю, как боксировать с такой сечкой с начала поединка. Невероятно тяжело. Цзю — молодец, что вытянул поединок с такой травмой. Пожелаю ему все залечить и вернуть пояса», — приводит слова Сироткина MMA.Metaratings.ru.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115). Бой состоялся в Лас-Вегасе, США.