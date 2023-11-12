СМИ: дочь экс-чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла в Москве

Дочь бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла в Москве.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «МК», ее тело со смертельными травмами нашли возле дома школьницы на севере столицы 11 ноября.

По информации издания, незадолго до трагедии у погибшей произошел конфликт с семьей из-за неуспеваемости в школе, в ходе ссоры отец отобрал у нее мобильный телефон. Травмы девочки характерны для падения с 13-го этажа — по факту случившегося проводится проверка.

44-летний Дрозд — бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. Профессиональный рекорд россиянина — 40 побед и одно поражение.

Григорий Дрозд ведет подкаст на Youtube-канале «Ушатайка». «СЭ» выражает соболезнования всей семье.