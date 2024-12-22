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Сегодня, 00:00

Трансляция боя Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: смотреть видео в прямом эфире

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
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Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится сегодня ночью в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время начала боя — в 1.30 мск 22 декабря (воскресенье).

Прямой эфир Тайсон Фьюри — Александр Усик: старт боя в 1:30 мск, смотреть в плеере здесь

В России официальной трансляции боя Усик vs Фьюри 2 не запланировано. Смотреть реванш Александра и Тайсона в прямом эфире бесплатно можно будет с помощью социальной сети «ВКонтакте».

Трансляция уже началась и доступна в плеере выше на этой странице. Если по какой-то причине она не запускается, можете открыть видео в новом окне (вариант 1 и вариант 2).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Как будет определен результат боя Усик vs Фьюри 2

Поединок Усика и Фьюри пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Если бой не закончится досрочно (нокаутом или техническим нокаутом, отказом одного из боксеров или его секундантов, дисквалификацией одного из соперников), то победителя определят трое судей (единогласно, раздельным решением или решением большинства).

На кону в реванше стоят чемпионские титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелой весовой категории. Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы в первом бою с Фьюри в мае 2024 года раздельным решением судей. Летом Александр оставил без защиты пояс IBF. Тайсон после первого поражения в карьере утратил пояс WBC.

Тайсон Фьюри (36 лет) имеет профессиональный рекорд — 34-1-1. На счету Александра Усика (37 лет) рекорд в боксе — 22-0.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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