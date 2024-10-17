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Сегодня, 01:53

Асбаров: «Бетербиев победил Бивола заслуженно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Сослан Асбаров прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Этот поединок проходил на очень тонкой грани. Победу могли отдать в обе стороны. Но Бетербиев победил заслуженно. Много экспертов появилось, которые не разбираются в боксе. Артур мог попасть четыре удара по блоку, но пятый доходил до цели. Обычный зритель мог этого не увидеть. Где-то Бивол был точнее. Артур прессинговал и старался забирать концовки каждого раунда. Это влияет на судей. И последние два раунда Артур забрал», — цитирует MMA.Metaratings.ru Асбарова.

13 октября Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. 39-летний боксер впервые в карьере не смог завершить поединок досрочно. Ранее он 20 раз нокаутировал своих оппонентов.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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