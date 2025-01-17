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Сегодня, 23:25

Сосулин нокаутировал Бакаро в турнире «Ночь чемпионов IBA»

Алина Савинова
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Российский боксер Павел Сосулин победил филиппинца Карло Бакаро в главном поединке турнира «Ночь чемпионов IBA» в Ереване.

Сосулин нокаутировал соперника в третьем раунде и защитил титул WBA Asia в среднем весе. Бакаро потерпел первое поражение в карьере.

«Мне противостоял хороший соперник, который ранее не проигрывал. От этого моя победа еще слаще и ценнее. Нам удалось реализовать все из запланированного. Мне удалось сохранить пояс. Это самое главное! Вообще я хочу все четыре титула. У нас большие амбиции. Мы не просто так трудимся», — приводит пресс-служба турнира слова боксера.

В соглавном событии вечера финалист чемпионата мира-2021 Давид Чалоян из Армении в 8-раундовом поединке свыше 92 кг единогласным решением судей победил россиянина Виталия Кудухова.

Обладатель пояса WBA Continental America в полусреднем весе россиянин Хусейн Байсангуров в 10-раундовом бою большинством решений судей одолел венесуэльца Леонардо Санчеса.

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