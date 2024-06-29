Сосулин победил Абдукахорова на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Кирове

Обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA Павел Сосулин единогласным решением судей победил Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана в весовой категории до 71 кг. Бой возглавил турнир «Ночь чемпионов IBA», который состоялся в субботу в Кирове.

«Надо посмотреть бой со стороны, но в целом все прошло нормально: прибавлял от раунда к раунду, забирал отрезки. Живы здоровы, отделались, как говорится, легким испугом. Кудратилло не то, чтобы неудобный соперник... У него чисто узбекистанская школа бокса — он бьющий. Причем траектория его ударов не совсем понятная, плюс он — опытный. У нас получился хороший поединок», — сказал Сосулин.

В соглавном событии вечера россиянин Георгий Юновидов единогласным решением судей победил казахстанца Нурсултана Аманжолова в весовой категории свыше 92 кг.

Максим Кузнецов в 6-раундовом поединке в весе до 54 кг единогласным решением судей оказался сильнее Тунде Олойеде из Нигерии, а в категории до 63,5 кг Павел Федоров, представляющий Сербию, победил Фаисала Абубакари из Ганы, до этого момента не знавшего поражений. Россиянин Дмитрий Захаров тоже единогласным решением судей выиграл поединок против китайца Лекуаны Ванги в весе до 71 кг.