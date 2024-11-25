Сосулин, Попов, Мазур и Саввин проведут бои на турнире 4 декабря в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 4 декабря состоится турнир «Вечер профессионального бокса», организованный Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

В главном событии вечера россиянин Павел Сосулин (8-0, КО 3) проведет бой за пояс WBA Asia в среднем весе с Джоном Серунджоги (14-2, КО 6) из Уганды, который является чемпионом Африки. А 18 января в Китае Сосулин проведет четвертьфинальный бой в рамках «IBA Kunlun Fight World Cup».

В со-главном событии турнира 4 декабря свой третий бой на профессиональном ринге проведет победитель Юношеских Олимпийских игр-2018, чемпион Игр БРИКС-2024, чемпион России-2024 Илья Попов (2-0), которому в 8-раундовом поединке в легком весе будет противостоять соотечественник Дмитрий Хасиев (12-7-2, КО 6).

Серебряный пояс чемпиона России в среднем весе будет разыгран в 10-раундовом бою между Шахобоссом Шукуровым (5-1, КО 2) и Вадимом Лубсановым (10-4, КО 2).

Чемпион России-2018 Алексей Мазур (10-1, КО 5) в 6-раундовом бою в легком весе встретится с Симоном Нгомой (8-1, КО 4) из Замбии.

Чемпион Европы-2024, 3-кратный чемпион России Эдуард Саввин выйдет на ринг против опытного Александра Егорова (20-10-1, КО 10). Этот поединок в полулегком весе будет состоять из шести раундов.

Также на турнире определится обладатель титула WBA Asia в легчайшем весе в 8-раундовом бою между финалисткой чемпионата Европы-2019, 4-кратной чемпионкой России Кариной Тазабековой (3-0) и Кудакваше Чивадайр (6-3-1, КО 4) из Зимбабве.