Эррол Спенс — о Фундоре: «Мы его сломаем».

Экс-чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-1) ответил на вызов чемпиона в первом среднем весе по версии WBC и WBO Себастьяна Фундоры (21-1).

«Пришло время заняться этим парнем. Я впервые вижу его лично. У него хороший рост, но мы его сломаем. Фундора учился на своих ошибках. Сегодня Себастьян очень хорошо использовал дистанцию», — приводит слова Спенса The Ring.

Фундора победил Тима Цзю (23-1) раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.