Стал известен полный кард турнира «Наше Дело 84» в Санкт-Петербурге

Стал известен полный кард турнира «Наше Дело 84» в Санкт-Петербурге.

12 июня на КСК «Арене» в главном поединке вечера встретится чемпион лиги в тяжелом весе Виктор Немков с экс-бойцом UFC Шамилем Гамзатовым.

Соглавным событием вечера станет бой чемпиона Fight Nights Global Мухаммеда Эминова против лидера российского рейтинга полулегкого веса Евгения «Грандмастера» Игнатьева.

Кроме того, состоятся бои за чемпионские пояса: реванш Дэвида Самуэля VS Умара Тесиева, Сиана Шахсинова VS Татьяна Постарнакова.

Главный кард:

Виктор Немков — Шамиль Гамзатов

Евгений Игнатьев — Мухаммед Эминов

Ислам Кадиев — Давид Хачатрян

Дэвид Самуэль — Умар Тесиев

Сиана Шахсинова — Татьяна Постарнакова

Прелимы:

Эркин Пратов VS Шахбан Гапизов;

Дамир Аминов VS Герард Подаревский;

Наби Ашурлаев VS Андрей Евдокимов;

Шпаков Иван VS Саян Кеденов;

Магомед Мусаев VS Резуан Хотов.