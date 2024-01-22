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Сегодня, 18:04

Стал известен состав участников турнира «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

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Объявлен полный состав участников турнира «Ночь чемпионов IBA», который пройдет в Серпухове.

В главном поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг выступят россиянин Всеволод Шумков и кубинец Сайдель Хорта. В соглавном бою Павел Сосулин заменит травмированного Марка Петровского и выйдет против турка Фатиха Келеша.

Также в турнире пройдут поединки Артем Сусленков (Россия) — Билал Лаггун (Бельгия), Александр Дорофеев (Россия) — Остин Ннамди (Нигерия), Руслан Белоусов (Россия) — Жолдас Женисов (Казахстан).

Помимо этого, на ринг выйдут выступающие за Сербию Артем Агеев и Павел Федоров. Агеев встретится с белорусом Алексеем Алферовым, а Федоров — с армянином Давитом Азизяном.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится в Серпухове 3 февраля.

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