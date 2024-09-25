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Сегодня, 09:46

Стали известны суммы гонораров Джошуа и Дюбуа за чемпионский поединок

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Раскрыты суммы гонораров британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа за чемпионский поединок в тяжелом весе по версии IBF.

Бой состоялся в ночь на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

По данным GB News, Джошуа заработал 8 миллионов долларов, в то время как Дюбуа получил 4,7 миллиона долларов.

Помимо этого, оба боксера получат процент от платных трансляций. Так, Джошуа полагается 33,5 миллиона долларов, а Дюбуа — около 13,5 миллиона.

Энтони Джошуа

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