Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:45

Стало известно, когда американский боксер Кевин Джонсон может получить гражданство РФ

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал «СЭ» о процессе получения российского гражданства для американского боксера Кевина Джонсона.

«Комиссия 13 декабря была заочной. У нее есть специфика, что решение принимается в течение недели. У Джонсона есть лицензия, выданная Федерацией бокса России, есть свое самостоятельное решение. Он себя уже считает гражданином России. В конце декабря будет матчевая встреча России и Кубы. Если все будет хорошо, планируем все это решить в Самаре, как и было договорено», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее американский боксер Кевин Джонсон попросил у президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.

Бокс
Кевин Джонсон
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Большунов одержал седьмую победу подряд, Степанова потерпела первое поражение
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бойцовский клуб РЕН ТВ: расписание боев и трансляция турнира 15 декабря