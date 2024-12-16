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16 декабря, 23:45

Статистика и результаты Александра Усика: рекорд в боксе и исход боя против Тайсона Фьюри

Александр Усик проведет 23-й поединок в профессиональной карьере
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Украинец Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри в бою-реванше в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск 22 декабря.

Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне одержав 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

В 2024 году Усик провел один бой, встретившись с Тайсоном Фьюри 18 мая на «Kingdom Арене», где состоится реванш. Александр нанес Тайсону первое поражение в карьере (раздельным решением судей).

После первого поединка Усик стал абсолютным чемпионом мира, летом он оставил вакантным пояс IBF. На кону повторного боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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