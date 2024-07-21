Стерлинг: «Джейк Пол может достичь больших успехов в боксе»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) прокомментировал победу Джейка Пола (10-1) над Майком Перри (0-2).

«Я знаю, что у Пола во многих боях есть разница в габаритах с соперниками. Но он постоянно развивается в каждом поединке, и это его заслуга. Мне бы хотелось, чтобы он чаще сражался с соперниками своего размера, как это было в бою с [Томми] Фьюри. Я уверен, что он может достичь больших успехов в этом виде спорта», — написал Стерлинг в соцсети X.

Пол нокаутировал Перри в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.