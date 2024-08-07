Субханкулов, Аминева, Бижамов и Мусаев прошли процедуру взвешивания перед «Ночь чемпионов IBA» в Уфе

Российские боксеры Артур Субханкулов, Джамбулат Бижамов, Вадим Мусаев, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Егор Козорезов прошли процедуру взвешивания перед своими поединками в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

Субханкулов (6-0, КО 4) в главном поединке вечера будет защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг против Роланда Галоса (6-0, КО 2).

Азалия Аминева дебютирует на профессиональном ринге в рамках этого шоу. 21-летняя спортсменка в бою в весе до 66 кг встретится с Рехемой Абдаллах (10-0-1, КО 9) из Танзании.

«Ночь чемпионов IBA» пройдет в Уфе 8 августа.