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Сегодня, 20:08

Субханкулов, Аминева, Бижамов и Мусаев прошли процедуру взвешивания перед «Ночь чемпионов IBA» в Уфе

Сергей Разин
корреспондент
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Российские боксеры Артур Субханкулов, Джамбулат Бижамов, Вадим Мусаев, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Егор Козорезов прошли процедуру взвешивания перед своими поединками в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

Субханкулов (6-0, КО 4) в главном поединке вечера будет защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг против Роланда Галоса (6-0, КО 2).

Азалия Аминева дебютирует на профессиональном ринге в рамках этого шоу. 21-летняя спортсменка в бою в весе до 66 кг встретится с Рехемой Абдаллах (10-0-1, КО 9) из Танзании.

«Ночь чемпионов IBA» пройдет в Уфе 8 августа.

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