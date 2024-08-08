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Сегодня, 22:35

Субханкулов защитил пояс чемпиона Европы по версии IBA, Мусаев завоевал титул WBA Asia

Алина Савинова
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Российский боксер Артур Субханкулов единогласным решением судей победил участника Олимпийских игр в Токио венгра Роланда Галоса на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе.

32-летний спортсмен защитил пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг. Он заявил, что в октябре планирует боксировать за мировой титул в родном городе.

Двукратная чемпионка России Азалия Аминева успешно дебютировала на профессиональном ринге, победив в первом раунде боя в весе до 66 кг Рехем Абдаллах из Танзании. После этого триумфа Аминева напомнила о желании провести реванш с вышедшей в финал Олимпийских игр в Париже Иман Хелиф, которая ранее провалила гендерные тесты.

Финалист чемпионата мира-2021 Вадим Мусаев (9-0, КО 5) техническим нокаутом в четвертом раунде одолел Паулюса Амилу (10-1-1, КО 5) из Танзании и завоевал пояс WBA Asia в первом среднем весе.

Серебряный призер чемпионата мира-2021 и чемпионата мира-2024 Джамбулат Бижамов техническим нокаутом в пятом раунде победил колумбийца Хуана Нарваэс. Россиянин Данис Габдрафиков одержал победу над Мишельтом Баттумиром из Монголии в весе до 67 кг, а 19-летний Егор Козорезов оказался сильнее Акшая Чахала из Индии (до 63,5 кг).

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