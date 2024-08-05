Суд арестовал шестерых участников избиения боксера Двали

Суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК Крыма и Севастополя.

Обвиняемые заключены под стражу до 29 сентября. Изначально дело расследовалось по статье о хулиганстве, однако затем арестованным были предъявлены обвинения в покушении на убийство.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.