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Сегодня, 07:09

Султан Ибрагимов поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева

Давид Хачатрян
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Известный российский супертяжеловес Султан Ибрагимов (22-1) заявил, что и чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0), и чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) — загадочные бойцы.

«Это очень загадочный бой. Бивол такой хороший бой показал с Альваресом, — сказал Ибрагимов в подкасте Григория Дрозда. — Там никто не ожидал, что он выиграет. У Бетербиева была проверка с Гвоздиком. Я думал, что Гвоздик как боксер получше, но Бетербиев его не почувствовал, переехал.

Оба — загадочные боксеры. Но в Артуре мне нравится то, что у него будто усталости нет, он сохраняет больше сил в поздних раундах, а у Бивола бокс лучше. Поэтому это бокс и сила — 50 на 50. Артур с ударом, а Бивол может на ногах побегать, измотать его. Я думал то же самое, когда был бой Бетербиева с Гвоздиком, что Александр его измотает, но Артур даже не почувствовал.

Этот бой очень интересен чисто боксерам. Я не знаю, как к этому относится большая публика, но боксерам, которые понимают и любят бокс, очень интересен этот поединок".

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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