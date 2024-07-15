Сулумов: «Вартанян — фаворит в бою с Грозиным, но это не мисматч»

Бывший чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов оценил расклад сил в предстоящем поединке Эдуарда Вартаняна и Александра Грозина.

«Почему у Вартаняна нельзя выиграть? Он крутой и может быть лучший боец в России на данный момент. Но с ним можно работать. В каком он весе, в какой он форме? В финале Гран-при ACA и сейчас — это не один и тот же Вартанян. Голову могу дать на отсечение. Грозин будет перебивать его до поры до времени в стойке. Дальше все-таки Вартанян навяжет свой бой — со второго-третьего раунда.

Но бой будет конкурентный. Вартанян большой, у него все есть: стойка, борьба, локти, колени. Однако и Грозин неудобный. Маленький попрыгунчик. Будет бегать и закрывать углы. Хороший бой. Единственное, Грозин вроде выигрывает, выигрывает, но вау-эффекта нет. Будто недорабатывает в медиа. Вартанян — фаворит, но это не мисматч», — цитирует Сулумова MMA.Metaratings.ru.

Бой между спортсменами состоится на турнире «Наше Дело 85», запланированном на август.