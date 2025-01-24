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Сегодня, 14:30

Сусленков допустил возможность боя против Гассиева

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский боксер-тяжеловес Артем Сусленков высказался о своем тренере Виталии Сланове, а также оценил шансы провести поединок с Муратом Гассиевым.

«Сланов — целеустремленный, энергичный и талантливый человек. Он обладает прекрасными человеческими качествами: доброта, отзывчивость и забота о своих учениках. Виталий Константинович всегда готов помочь своим воспитанникам и поддержать их в трудные моменты. Мудрый, благородный и достойный человек. Больше, чем тренер.

Он мудро и грамотно собрал возле себя лучших тренеров в единую сильнейшую команду. Я рад работать с такими достойными людьми. С Муратом Гассиевым тренируемся в одном зале. Но работу по подготовке всегда выполняем разную. У каждого своя задача и свой тренировочный план. Кто-то готовится к бою, а кто-то проходит ОФП. В общем, поэтому в спаррингах стоять нам не приходилось», — сказал Сусленков RT.

Боксер также оценил перспективы в тяжелой весовой категории Мурата Гассиева, с которым он тренируется в одной команде.

«Все зависит от личного желания самого Мурата. У каждого боксера своя цель. Я уверен, что у Гассиева есть цель, которой он придерживается. Он еще не раз порадует своего фаната. Что касается нашего очного поединка, то он возможен при согласии всех сторон. Все мы знаем, что решают не только спортсмен и его команда, но и уважаемые люди, которые ведут боксера к нужным и продуктивным боям. И все это для общего блага и зрелищного, красивого бокса!» — добавил спортсмен.

29-летний Сусленков — чемпион России, многократный победитель и призер международных и всероссийских турниров в любителях.

31-летний Гассиев — бывший объединенный чемпион мира по версиям WBA (2018) и IBF (2016-2018) в 1-м тяжелом весе.

Источник: RT
Бокс
Мурат Гассиев
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