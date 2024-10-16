Журова неоднозначно оценила выступления Бетербиева за Канаду: «Хочется быть и нашим, и вашим»

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением относительно выступлений абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева под флагами России и Канады.

Ранее тренер Бетербиева Нурипаша Талибов заявил, что Бетербиев выступает за Канаду «не от хорошей жизни».

«Хочется быть и нашим, и вашим, а получилось не очень. Он живет там, где ему выгодно тренироваться и где больше турниров. В конце концов — где удобнее для продвижения по карьерной лестнице. С одной стороны, тренер Артура говорит хорошие вещи. Но люди могут сказать сегодня одно, завтра — другое, сами себе противоречат», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

13 октября Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. 39-летний боксер впервые в карьере не смог завершить поединок досрочно. Ранее он 20 раз нокаутировал своих оппонентов.