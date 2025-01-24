Табисо Мчуну: «Поверьте, я отличаюсь от тех, с кем Гаджимагомедов когда-либо сталкивался»

Чемпион WBA в бриджервейте, финалист Олимпийских игр-2020, двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, россиянин Муслим Гаджимагомедов (5-0, КО 3) 31 января в Москве встретится с опытным боксером из ЮАР Табисо Мчуну (23-7, КО 13).

Этот 10-раундовый бой в бриджервейте возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA». Шоу пройдет в Международном центре бокса в «Лужниках» в рамках V Всероссийского боксерского форума.

«Гаджимагомедов, безусловно, является очень хорошим боксером с отличными регалиями в олимпийском боксе. Но переход из любителей в профессионалы может быть непростым для любого, даже самого именитого и мастеровитого любителя. Как, например, в случае с Евгением Тищенко. И для Гаджимагомедова бой со мной — это серьезный вызов. Я использую весь свой опыт и навыки, чтобы победить его. Поверьте, я отличаюсь от всех, с кем Муслим когда-либо сталкивался», — приводит слова Мчуну пресс-служба турнира.

В соглавном событии вечера бокса россиянин Артем Сусленков (11-0, КО 7) 31 января в Москве проведет бой за пояс IBF Europe в тяжелом весе с бельгийцем Джеком Муловайи (15-3-1, КО 11).