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Сегодня, 17:48

Мчуну: «Сейчас нет боксера, способного победить Усика»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Южноафриканский боксер Табисо Мчуну поделился мнением о своем бывшем сопернике Александре Усике.

«Безусловно, Усик один из величайших боксеров в истории. Перед его предыдущим боем я сказал ребятам, что Усик победит. Они потом подошли и согласились, что я был прав. Да, я действительно его поддерживаю. Когда он перешел в тяжелый вес, я также верил, что он может стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас нет такого боксера, который мог бы победить Усика», — приводит слова боксера MMA.Metaratings.ru.

Усик и Мчуну провели бой в 2016 году. Тогда южноафриканец потерпел поражение нокаутом в девятом раунде. После этого боя Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весах.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Усик
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