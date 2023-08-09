Тактаров анонсировал бой против Монсона

Легенда ММА Олег Тактаров в соцсетях анонсировал бой с Джеффом Монсоном, который состоится 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

«Прямой эфир. Телеканал «РЕН ТВ», 18 августа в 23:00. Главный организатор — Владимир Хрюнов», — подписал пост Тактаров в соцсетях.

Ранее ожидалось, что Тактаров подерется против бойца из Сербии Аднаном Аличем в лиге Top Fight, но турнир с их участием сорвался.

55-летний Тактаров — победитель турнира UFC 6. Последний бой россиянина состоялся в апреле 2008 года против Марка Керра. Тогда Тактаров победил болевым приемом в первом раунде. Всего на счету ветерана 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи.

Согласно Sherdog, на счету 52-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.