Тактаров ответил Емельяненко: «С одной рукой и одним глазом он может держать только стакан водки»

Легенда ММА Олег Тактаров в интервью ютуб-каналу «На спорте с Монто» отреагировал на недавнее заявление тяжеловеса Александра Емельяненко.

- Олег Николаевич, прошу прощения, я могу процитировать слова Александра Емельяненко касаемо боя вашего с Джеффом Монсоном?

- Он что-то новое сказал? Или до боя?

-Ну, до боя. Он сказал то, что, так скажем, ставит на Джеффа Монсона и добавил о том, что потенциальный поединок ваш с ним, если завязать одну руку и один глаз, то никаких шансов [у вас] якобы нет. Мне интересно, что можете сказать на этот счет?

— С одной рукой и одним глазом он может только держать стакан водки. И то промахнется, когда пить будет. А что ему остается делать? Алкоголь очень сильно разрушает человека изнутри и снаружи. Это в природе человека. Ты можешь его сдавать куда угодно, но он уже не вернется. Как только появится кто-то из прошлой жизни, принесет чекушку, а тем более там не только алкоголь, он опять покатится по наклонной. То есть это все ерунда. Я просто знаю, что такое люди, подверженные этому. Это вообще страшная вещь. Я рос среди этого и благодаря тому, что я рос среди этого у меня такая устойчивая аллергия на водку и табачные изделия возникло с детства.

?18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Тактаров провел бой по правилам бокса с Джеффом Монсоном. Итогом поединка стала ничья.