Тактаров: «По боксу — Петр Ян более грамотный, Макгрегор в этом плане понторез»

Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает фаворитом в возможном поединке по правилам бокса между Петром Яном и Конором Макгрегором.

«По боксу — Петр Ян, он более грамотный. Макгрегор в плане бокса понторез. Петр — собранный. Хотя понятно, вес, размах. Но чисто по боксу... Петр сейчас в форме, а у Конора пошел ярко выраженный спад. Может, сказываются возраст, травмы или еще что-то», — сказал Тактаров «СЭ».

Дуэль взглядов Петра Яна и Конора Макгрегора состоялась на боксерском турнире в Дубае, где в главных боях выступали Альберт Батыргазиев и Евгений Тищенко.

После дуэли российский боец назвал реальным боксерский поединок против Макгрегора.